“30 libri in 30 giorni”: a Monreale si presenta il volume “Oreto Blues”

Organizzato dalla Sede di BCsicilia di Monreale, in collaborazione con il Circolo di Cultura Italia, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta domenica 21 aprile 2024 alle ore 17,30 al Circolo di Cultura Italia in piazza V. Emanuele, 7 a Monreale il volume di Corrado Pedone “Oreto Blues”. Previsti gli interventi di Claudio Burgio, Docente, Alfonso Lo Cascio, Giornalista e Presidente regionale di BCsicilia, Romina Lo Piccolo, Docente e Presidente BCsicilia di Monreale e di Maria Modica, Giornalista. Conclusioni in parole e musica dell’Autore.

Sullo sfondo di un fiume degradato, una mistery story in cui si muovono un insegnante, un anziano ufficiale dei servizi segreti e un musicista psichiatra, alle prese con un mondo irreversibilmente metamorfico che deve fare i conti con un profondo malessere sociale e la disgregazione dei rapporti interpersonali dell’era post pandemica. Un’occasione per ascoltare non solo una storia, ma un sentimento, quello del blues, colonna sonora dell’inquietudine collettiva, cifra ultima della modernità, che l’autore suonerà con la sua chitarra elettrica.

