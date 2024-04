“30 libri in 30 giorni”: a Cafelù “Ultraleggere” di Giada Brocato

StrettoWeb

Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Cefalù e la Biblioteca Comunale, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta sabato 13 aprile 2024 alle ore 18,00 presso il Teatro S. Cicero in via Salvatore Spinuzza, 115 a Cefalù il volume di Giada Brocato “Ultraleggere”. Dopo i saluti di Daniele Tumminello, Sindaco di Cefalù, di Antonio Franco, Assessore alla cultura e di Santa Franco, Presidente del Consiglio di Biblioteca, dialogherà con l’Autrice Valentina Portera, Presidente della Sede di BCsicilia di Cefalù, Letture a cura di Patrizia D’Antona. Coordina Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia.

Il libro

Ultraleggere è la storia di quattro donne, Vera, Antonia, Lara, Nadia, esistenze diverse in un arco temporale che dai tempi dell’università giunge alla loro quotidianità, varia, complessa, a volte esasperata. Ci sono le aspettative, l’entusiasmo, la carica della giovinezza, c’è l’età matura con i rimpianti per la mancata realizzazione della propria parte più autentica, ma anche, inaspettata, una nuova fiducia e la volontà di ricominciare, questa volta tutte insieme. Poi c’è l’inciampo, l’incidente che capita e cambia la vita. C’è, infine, la tormentata vicenda della scrittura di Vera, il suo disordine emotivo che romperà il silenzio. Il romanzo si compone e si scompone di continuo, cedendo spesso la mano al lettore, come potesse impugnare la penna e fare meglio e di più della stessa autrice.

L’autrice

Giada Brocato vive tra Cefalù e Palermo. Insegna Lettere, è sposata ed è madre di un figlio. Coltiva la scrittura da quando era piccola, è una mirror speaker, ama disegnare e per molti anni si è dedicata alla poesia. Ultimamente sogna di diventare una scrittrice a tempo pieno, ma continua a definirsi una “scriprof”, termine scherzosamente coniato da suo figlio. Questo è il suo romanzo d’esordio.

