25 aprile, la Festa della Liberazione a Bagnara Calabra | INTERVISTE

Oggi, 25 aprile, Festa della Liberazione anche a Bagnara Calabra. Nel video in alto, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le interviste ai protagonisti e alle Istituzioni presenti, a partire dal Sindaco Pistolesi: “come ogni anno è un nostro impegno e dovere ricordare i valori della Carta Costituzionale che devono essere affrontati quotidianamente, non dimenticando quello che generazioni hanno fatto per lasciarci i valori della libertà, della democrazia, della tolleranza e dei diritti”, le sue parole.

Presenti in piazza tante persone, per le iniziative del Comune (tra cui un concerto), così come le Forze dell’ordine, tutte le Istituzioni e anche la Pro Loco.

