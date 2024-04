25 aprile, Catanzaro al fianco di Scurati: lettura del monologo sul Lungomare

StrettoWeb

A Catanzaro un 25 aprile nel segno di Scurati. Non solo la lettura del monologo cancellato dalla Rai, ma anche una suggestiva lettura collettiva dei capitoli di “M. Il figlio del secolo” in cui viene raccontato il rapimento e l’assassinio di Giacomo Matteotti, il deputato socialista che si era opposto al fascismo. L’evento, voluto dal Sindaco Nicola Fiorita, si svolgerà sul lungomare nell’ambito della più ampia manifestazione promossa dall’Anpi, dalla Cgil e da varie associazioni. Sarà lo stesso primo cittadino, con appuntamento alle ore 12, a leggere il monologo che tanto sta facendo discutere e a dare l’input alla lettura collettiva che coinvolgerà non solo giovani attori, ma anche tanti cittadini che vorranno dal microfono dare un contributo alla festa della Liberazione.

“Le parole con cui Scurati racconta il caso Matteotti, la solitudine del deputato socialista che osò opporsi al fascismo, il clima plumbeo che poi portò al suo rapimento e al suo assassinio, le lettere toccanti che l’indomito oppositore inviava alla moglie, sono altrettante pietre che scuotono la coscienza di tutti i democratici. La nostra iniziativa è rivolta contro tutti i totalitarismi e a difesa della libertà di espressione”, le parole del Sindaco, come si legge sul sito del Comune.

