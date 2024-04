StrettoWeb

E’ previsto per le ore 14:00 di domani, lunedì 8 aprile, al porto di Reggio Calabria l’arrivo di una nave con a bordo 136 immigrati. I profughi sono stati salvati in mare e arrivano direttamente in riva allo Stretto.

Gli immigrati poi verranno trasferiti in base al piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno. Al porto saranno presenti le forze dell’ordine, la protezione civile ed i volontari della Croce Rossa.

