1° Maggio 2024, buona Festa dei Lavoratori: i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Durante il ventennio fascista, a partire dal 1924, il 1° Maggio 2024, Festa del Lavoro, fu anticipata al 21 aprile, in coincidenza con il Natale di Roma, per poi essere riportata al 1°maggio dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1945. Nel 1947 la ricorrenza venne funestata a Portella della Ginestra, nel palermitano, quando la banda di Salvatore Giuliano sparò su un corteo di circa duemila lavoratori in festa, uccidendone undici e ferendone una cinquantina. Dal 1990 i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, in collaborazione con il comune di Roma, organizzano un grande concerto a San Giovanni per celebrare la Festa del Lavoro.

Per il 1° Maggio 2024, Festa del Lavoro proponiamo una selezione di video (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook per augurare una Buona Festa dei Lavoratori.









