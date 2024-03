Venerdì Santo, la processione dei “Misteri” di Cinquefrondi

StrettoWeb

Entra nel vivo la Settimana Santa 2024 che sfocerà con la Pasqua di Resurrezione. Il Venerdì Santo è un giorno importante per i cattolici, i quali commemorano la Passione, la Crocifissione e la Morte di Gesù Cristo. Oggi i credenti sono chiamati all’astinenza dalla carne o ad osservare il digiuno ecclesiastico, consumando un solo pasto durante tutto il corso della giornata.

Anche a Cinquefrondi, cittadina in provincia di Reggio Calabria, si è svolta la processione dei “Misteri”. In serata è in programma la processione per le vie della cittadina dell’Addolorata. Nel giorno di Pasqua è suggestiva l’Affruntata che si svolge nella via principale di Cinquefrondi.

