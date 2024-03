Vaccini Covid, Corbelli: “finalmente verità e giustizia per le persone danneggiate”

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, interviene dopo le dichiarazioni, in tv, a Fuori dal Coro, della premier Giorgia Meloni e, nelle ultime ore, in una intervista al Giornale d’Italia, del ministro della Salute, Orazio Schillaci, sugli effetti avversi, sull’impegno, della prima, ad indagare, ad andare sino in fondo e sull’annuncio, da parte del secondo, della costituzione di una Commissione ad hoc sulle gravi reazioni avverse.

“Sono due ottime, importanti notizie. Si va finalmente nella direzione giusta, per fare verità e giustizia e aiutare tutte le persone danneggiate dal siero. Dopo due anni che lottiamo per questo risultato possiamo dire con grande soddisfazione che una importante battaglia è stata vinta. L’interesse del governo su questo fenomeno delle morti improvvise e delle malattie fulminee e inspiegabili e la costituzione di una Commissione ad hoc sugli effetti avversi sono, infatti, i due obiettivi che abbiamo, insieme a La Verità, inseguito con determinazione in questi ultimi due anni.

Proprio oggi, venerdì, sul grande giornale di Belpietro e De’ Manzoni(media simbolo, nel panorama mondiale, non solo nazionale, di questa coraggiosa, eroica campagna che ha sicuramente contribuito ad aiutare e salvare tantissime persone) è uscito il mio ennesimo, ultimo appello per la costituzione di una task force (o Commissione che dir si voglia) sulle reazioni avverse per indagare il fenomeno e aiutare tutti i danneggiati; il primo appello di Diritti Civili, sempre su La Verità, per questa task force risale al 23 marzo 2022.

Serve subito adesso questa commissione-task force su queste gravi reazioni avverse per indagare e dare assistenza immediata a tutte le persone danneggiate dal siero sperimentale. Non bisogna perdere altro tempo, perché purtroppo le tragedie dei malori improvvisi e delle strane, rapide malattie continuano ogni giorno. Bisogna fare di tutto per cercare di capire cosa sta succedendo e per prevenire e scongiurare altri drammi.

Si può e si deve fare, come andiamo sostenendo da oltre due anni su La Verità, su Fb, in tv, a Rete4, su altri pochi media, come questa testata Stretto Web. Questa, delle morti improvvise, è oggi la vera emergenza che, senza alcun allarmismo (assolutamente fuori luogo e del tutto ingiustificato) ma con grande senso di responsabilità, bisogna affrontare, alla luce anche degli innumerevoli studi scientifici che avanzano ipotesi inquietanti e delle notizie che arrivano dalla Germania con i dubbi (sia pure censurati) dell’Iss tedesco su questi sieri.

Io, che avevo previsto, denunciato e chiesto, supplicato di fermarsi, per scongiurare (avevo detto proprio così nei primi appelli tuttora presenti sul nostro profilo fb) una immane catastrofe, già 3 anni fa, subito dopo, nel marzo 2021, le prime morti impreviste di giovani militari, sanitari e operatori scolastici (le prime categorie ad aver fatto la puntura), nonostante tutto, resto sempre convinto e fiducioso che presto anche questa emergenza dei malori e delle malattie improvvise sarà superata e si ritornerà ad una situazione di ‘normalità’. Questo è il messaggio tranquillizzante che non mi stancherò mai di ripetere”, conclude Corbelli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.