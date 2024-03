Turismo a Reggio Calabria, Ripepi: “la Ruota Panoramica rappresenta il fallimento di Falcomatà”

StrettoWeb

Torna a Reggio Calabria l’attrazione della Ruota Panoramica che è stata inaugurata, nella tarda serata di oggi, sul Lungomare Falcomatà. Nella tradizionale diretta social di questa sera, il consigliere comunale Massimo Ripepi, ha sottolineato: “la Ruota rappresenta il fallimento di Falcomatà e dell’amministrazione comunale per quanto riguarda il turismo. Reggio è pronta ad accogliere i turisti che arriveranno con Rynaiar? Assolutamente no. Non c’è un piano serio da un punto di vista turistico”, evidenzia Ripepi.

Il candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio, rincara la dose: “in città non esiste un infopoint funzionante, non ci sono bagni pubblici e talvolta i turisti passeggiano sul Lungomare spaesati non sapendo dove andare e cosa fare. Serve un cambiamento radicale e noi siamo pronti a farlo“, conclude Ripepi.

