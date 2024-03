Tumminello salva il Crotone: 2-2 a Potenza con doppietta dell’attaccante

StrettoWeb

Il Crotone si affida a Tumminello ed evita l’ennesimo risultato negativo. A Potenza finisce 2-2. E’ il secondo pari di fila ottenuta dalla squadra di Zauli, tornato in panchina proprio la settimana scorsa. Molto vivace il primo tempo, terminato 2-1. Caturano su rigore la sblocca, Tumminello pareggia alla mezz’ora, Castorani riporta in vantaggio i locali al 37′. Nella ripresa, al 71′, ancora l’attaccante la mette dentro per il pari finale.

Risultati Serie C girone C, 34ª giornata

Casertana-Taranto 1-0

Monopoli-Sorrento 1-0

Monterosi Tuscia-Benevento 1-1

Juve Stabia-Messina 4-1

Latina-Foggia 3-0

Potenza-Crotone 2-2

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 73 Benevento 62 Avellino 57 Casertana 55 Picerno 54 Taranto 53 (-4) Giugliano 52 Latina 51 Crotone 48 Foggia 45 Audace Cerignola 43 Sorrento 42 Acr Messina 41 Potenza 41 Catania 39 Turris 36 Monopoli 36 Virtus Francavilla 30 Monterosi Tuscia 28 Brindisi 15 (-4)

