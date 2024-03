Troppa Juve Stabia per questo Messina: la capolista ne fa 4

StrettoWeb

Troppa Juve Stabia, poco Messina. A Castellammare la capolista travolge i peloritani per 4-1, con una gara praticamente già chiusa all’intervallo. Divario importante tra le due squadre, anche se i siciliani hanno perso forse qualche certezza, alla luce delle ultime sconfitte interne immeritate. Per dirla meglio, probabilmente qualche settimana fa sarebbe anche potuta non arrivare la sconfitta, o comunque non in questo modo.

E invece, dopo mezz’ora senza reti, sale in cattedra la compagine di casa e ne fa tre in dieci minuti: Romeo, Candellone e Adorante, 3-0 all’intervallo. Il Messina non c’è e le cose non cambiano nella ripresa. Ancora Adorante fa infatti poker al 40′. L’unico sussulto ospite è di Luciani all’ora di gioco, per il 4-1 finale.

Perdere a Castellammare ci poteva stare. Forse, qualche piccolo campanello d’allarme c’è per la prestazione e per il modo in cui è arrivata la sconfitta, considerando che nelle ultime due la squadra di Modica ha subito sette reti. E bisogna considerare che la vittoria del Monopoli accorcia le distanze. Ora Ragusa e compagni faranno tifo per l’Audace Cerignola, che ospita la Turris. Il +5 sulla zona playout è mantenuto, ma occorre che quest’ultima non faccia il colpaccio.

La Juve Stabia, invece, è sempre più vicina alla promozione. Con il pari del Benevento, è a +9 sul secondo posto a quattro gare dal termine. Nel prossimo turno potrebbe arrivare la matematica del salto in Serie C. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie C girone C, 34ª giornata

Casertana-Taranto 1-0

Monopoli-Sorrento 1-0

Monterosi Tuscia-Benevento 1-1

Juve Stabia-Messina 4-1

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 73 Benevento 62 Avellino 57 Casertana 55 Picerno 54 Taranto 53 (-4) Giugliano 52 Latina 48 Crotone 47 Foggia 45 Audace Cerignola 43 Sorrento 42 Acr Messina 41 Potenza 40 Catania 39 Turris 36 Monopoli 36 Virtus Francavilla 30 Monterosi Tuscia 28 Brindisi 15 (-4)

