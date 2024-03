StrettoWeb

Un brutto incidente ha coinvolto Fabrizio Iacorossi, personal trainer di tanti personaggi famosi, tra cui do Giorgia Meloni, ma anche amico di Totti e Ilary.

Iacorossi è stato investito da un’auto tra via Litoranea e via Arno, nel territorio tra Ostia e Torvajanica, mentre era in bicicletta. Le sue condizioni sono gravi, si trova ricoverato in prognosi riservata.

