Trapani-Fenice, le info per i tifosi ospiti sulla vendita dei biglietti

StrettoWeb

Tutto pronto per il match del girone I di Serie D tra Trapani e Fenice Amaranto, previsto per domenica 10 marzo alle ore 14.30. La squadra di Trocini va in casa della capolista incontrastata, lanciatissima verso la Serie C ma proveniente da un pari a reti bianche.

In occasione dell’incontro, come si legge su una nota del club amaranto, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive ha adottato le seguenti misure organizzative:

Vendita di tagliandi per i tifosi ospiti previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità (con indicazione del nominativo e della data di nascita stampata sul biglietto d’ingresso)

Vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19 del giorno antecedente la gara, con conseguente impossibilità di acquisto presso il botteghino dello stadio il giorno della gara.

Unico punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). Inizio prevendita ore 16. NON E’ PREVISTA VENDITA ON LINE.

Al momento dell’ingresso allo stadio, è obbligatorio esibire documento d’identità oltre al tagliando della gara.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.