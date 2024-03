Tragedia sul volo Bologna-Catania: muore una passeggera

StrettoWeb

È stato cancellato il volo di ieri sera da Catania a Linate di Wizz Air. La compagnia aerea ha programmato una partenza aggiuntiva nella giornata di oggi. Le cause che avrebbero portato all’annullamento del volo, secondo quanto riportato dalla pagina Sicilia in Volo, sembrerebbero da attribuire al decesso di una passeggera sullo stesso volo in arrivo da Bologna nello scalo etneo.

