Tragedia sulla neve: 16enne muore sotto una valanga

StrettoWeb

Tragedia sulla neve a Plan, in val Passiria. Un ragazzo di 16 anni è morto sotto una valanga durante un fuoripista. L’incidente non ha avuto testimoni, ma l’allarme è arrivato in seguito alla segnalazione dei familiari, che non hanno visto rientrare il giovane.

Così sono scattate subito le ricerche e poco dopo le ore 21 il corpo ormai senza vita del 16enne è stato trovato sotto una valanga. Il pericolo valanghe lungo la cresta di confine attualmente è di grado 3 su 5 (marcato), dopo le nevicate dei giorni scorsi. Si tratta della seconda vittima di valanghe negli ultimi giorni in Alto Adige.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.