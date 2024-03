Torna l’ora legale: lancette avanti di un’ora. Tutte le INFO

StrettoWeb

Dopo alcuni mesi, torna l’ora legale. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo le lancette degli orologi andranno spostate un’ora in avanti (dalle ore 02:00 alle ore 03:00). Sulla base delle ore quando il Sole sorge e tramonta, con l’introduzione per legge dell’ora legale, è stato posto come obiettivo quello di ottenere un risparmio energetico.

Cambia l’orario dall’Ora Solare all’Ora Legale: consigli utili

Bioequilibrium ha elencato una serie di consigli utili nel passaggio dall’ora solare all’ora legale:

evitare, prima di coricarsi, di assumere sostanze che potrebbero disturbare l’addormentamento;

assicurarsi che l’ambiente sia senza rumori disturbanti;

se ci si dedica la sera all’esercizio fisico, farlo almeno 3-4 ore prima di andare a dormire;

cercare di rispettare un orario abituale con cui si va a dormire e ci si sveglia durante la settimana;

limitare l’uso di smartphone o tablet prima di andare a dormire.

