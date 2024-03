Tolleranza Zero: Occhiuto mostra i nuovi mezzi per la campagna anti-incendio | VIDEO

StrettoWeb

L’arrivo della bella stagione, e il conseguente innalzamento delle temperature, porta con sé il rischio – sempre più alto – di incendi. La Calabria, tra le regioni più martoriate soprattutto per mano dolosa, ha lanciato lo scorso anno la campagna #tolleranzazero in difesa dell’ambiente. Anche quest’anno il presidente Roberto Occhiuto prosegue con la lotta contro incendi e piromani, andando a rimpinguare i mezzi a disposizione.

Sono ben 19, infatti, i veicoli a disposizione della Regione Calabria – presentati in esclusiva dal governatore – che avranno il compito di vigilare e proteggere il territorio e, allo stesso tempo, beccare i responsabili che mandano in fumo la nostra Calabria. “Sono mezzi tecnologicamente avanzati che daremo alle associazioni di Protezione Civile”. Ma c’è di più: “ecco 11 generatori che serviranno in caso di fenomeni avversi. Nei prossimi giorni presenteremo tutte le novità”.

Il governatore Occhiuto presenta i nuovi mezzi della campagna Tolleranza Zero

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.