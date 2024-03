Todde: “andrò in Abruzzo, l’alleanza col Pd è l’unica alternativa”

StrettoWeb

“L’unica strada possibile per costruire un’alternativa seria e solida di centrosinistra è l’alleanza del M5S con il Pd. Un’alleanza che deve essere costruita nazionalmente e sui territori senza subordinate, in maniera leale, portando avanti il confronto e con il rispetto reciproco delle diversità, perché siamo due forze politiche differenti”. Lo ha detto Alessandra Todde, esponente del M5S, intervistata da Maria Latella a “Il caffè della domenica” su Radio24.

“Andrò in Abruzzo? Sì e lo farò con determinazione e convinzione – sottolinea Todde – è una spinta, un supporto che deve arrivare. A chi critica questa decisione rispondo che io ho già fatto campagna elettorale per altri candidati, come in Lombardia con Majorino del Pd o in Puglia per le comunali”.

