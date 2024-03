Terribile incidente a Corigliano-Rossano: scontro tra due auto, un ferito grave

StrettoWeb

Un terribile incidente ha scosso la comunità di Corigliano-Rossano: lo scontro, avvenuto nel primo pomeriggio in località Apollinara, ha visto coinvolte due vetture, una Opel ed una Ford, che hanno impattato frontalmente sulla strada Provinciale 178. Ad avere la peggio un ragazzo, trasferito in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza per le gravi ferite riportate. Ferito anche il conducente dell’altra auto, ma non in maniera grave. I mezzi che si sono scontrati risultano irriconoscibili, accartocciati l’uno all’altro a bordo strada. Presenti le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

