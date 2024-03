Super Tuesday: Trump stravince, anche Joe Biden fa il pieno

StrettoWeb

Donald Trump e Joe Biden vincono nettamente nel Super Tuesday, la tornata delle primarie Usa con 15 stati, ipotecando la nomination e quindi, a novembre, ci sarà una nuova sfida tra i due. Ma entrambi hanno ottenuto anche delle sconfitte. Nikki Haley, la rivale repubblicana del tycoon, gli strappa a sorpresa il Vermont, secondo successo dopo la capitale. Anche il Biden perde nei caucus delle isole Samoa.

Le parole di Trump e Biden

“Lo chiamano Super Tuesday per un motivo, è stata una serata formidabile, ho fatto una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia” e accusando Biden di essere “il peggior presidente di sempre”, afferma Trump. Biden gli ha risposto duramente: “Trump è determinato a distruggere la nostra democrazia, a strappare le libertà fondamentali come la possibilità per le donne di prendere le proprie decisioni in materia sanitaria, e a approvare un altro round di miliardi di dollari in tagli fiscali per i ricchi – e farà o dirà qualsiasi cosa per andare al potere”.

