Studenti del Liceo “Da Vinci” premiati negli USA: Falcomatà entusiasta, “i figli migliori di Reggio”

StrettoWeb

“Ancora una volta le studentesse e gli studenti reggini si sono distinti in una straordinaria occasione di confronto internazionale. I figli migliori di Reggio, per noi, e per l’intera città, rappresentano non solo un motivo d’orgoglio, ma un esempio da emulare”. Con queste parole il sindaco Giuseppe Falcomatà si è congratulato con la delegazione degli studenti del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, insigniti del premio “Best Medium Delegation Award” all’Assemblea delle Nazioni Unite di New York.

“I nostri ragazzi – ha aggiunto il primo cittadino – hanno saputo emergere in un contesto vario e difficile tra oltre duecento istituti provenienti da tutto il mondo, distinguendosi per senso di responsabilità e capacità di vivere intensamente anche questa esperienza formativa. Questo a dimostrazione del fatto che impegno e passione premiano sempre. Proprio l’abnegazione dimostrata li ha portati ad avere un grande traguardo rappresentativo per tutta la scuola reggina. Con orgoglio celebriamo il loro successo in questo giorno importante – ha concluso Falcomatà – con l’augurio di altri prestigiosi traguardi da raggiungere. Sapendo che noi e tutta Reggio, continueremo a sostenerli e a fare il tifo per loro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.