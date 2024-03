Strage di Altavilla, spunta l’ombra di una setta religiosa dedita anche a sacrifici animali

StrettoWeb

Altri inquientanti risvolti starebbero emergendo dalla ricostruzione della strage di Altavilla in provincia Palermo dove nelle scorse settimane durante un rito per scacciare il demonio Giovanni Barreca con l’aiuto della figlia minorenne e di due complici ha ammazzato moglie e figli.

Ora secondo indiscrezioni che sono emerse in questi giorni l’uomo ed i suoi complici farebbero parte di una setta religiosa segreta composta da una decina di persone e guidate da un santone di Palermo sul nome del quale vi sarebbe uno stretto riserbo che avrebbero etero diretto di massacro della villetta di Altavilla, da quanto si è appreso la setta sarebbe anche dedita al sacrificio di animali ritenuti essi stessi impossessati dal demonio.

“Da diverso tempo abbiamo notizie ufficiose sulla presenza di questa setta di fanatici religiosi – scrive in un comunicato l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente-ma fino d ora sono rimaste voci ufficiose di cui si è parlato anche in importanti programmi televisivi proprio neglli ultimi giorni, da qui la nostra intenzione di inviare alla procura palermitana un esposto per chiedere indagini approfondite anche in questa direzione, in quanto non escludiamo s questo punto che questa setta sia responsabile della morte violenta di altri animali in particolare cani e gatti rinvenuti negli ultimi mesi a Palermo”.

