“Storia di un Arcobaleno”: a Bovalino Paolo Patanè intervista Vanni Piccolo

La Proloco di Bovalino, in collaborazione con il Caffè Letterario Mario La Cava, ha organizzato per il 6 aprile alle 17:30 l’incontro “Storia di un Arcobaleno“, che vedrà Paolo Patanè intervistare Vanni Piccolo, testimone storico del Movimento Omosessuale ed ex dirigente scolastico. L’evento si svolgerà in Corso Umberto I 114 a Bovalino (RC).



