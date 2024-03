La cabala della Domotek Volley: 17 senza sfortuna, altro 3-0 a Sicily F. Anastasi

StrettoWeb

Se il 17 è il numero sfortunato per eccellenza, c’è chi alla sfortuna non crede e lo accoglie con il sorriso della vittoria. La Domotek Volley Reggio Calabria, sicura dei propri mezzi come già sicura del primo posto in classifica, continua a macinare successi e vittorie in una regular season affrontata con la prepotenza di un rullo compressore. Non ci sono ‘corna’ e rituali scaramantici che tengano, la squadra di coach Polimeni scende in campo decisa e grintosa come sempre e il risultato non può che essere uguale a quello di tutte le altre gare giocate in stagione.

Sono 17 le vittorie ottenute in 17 incontri nella stagione regolare, diventano 19 su 19 se aggiungiamo le due gare di qualificazione alle fasi finali di Coppa Italia. Senza storia anche la gara contro Sicily F. Anastasi chiusa dai reggini con il 17° 0-3 su 17° incontri disputati. I parziali di gara recitano 18-25 / 19-25 / 16-25. L’ennesima gioia in una regular season ricca di soddisfazioni, non c’è cabala che tenga.

