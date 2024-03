Serie D, incredibile a Siracusa: esonerato mister Cacciola

StrettoWeb

Nonostante i recenti risultati altalenanti, resta comunque un fulmine a ciel sereno. E’ quello riguardante il Siracusa, che ha deciso di esonerare mister Cacciola. “Siracusa Calcio 1924 – si legge – comunica che Gaspare Cacciola è stato sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

La scelta arriva a qualche giorno dal pari interno a reti bianche contro il Ragusa e prima della sfida in casa della capolista Trapani, ormai lanciatissima verso la C. Siracusa che sembra proprio aver mollato la corsa verso i granata, come dimostrano gli ultimi risultati: dopo la sconfitta a San Luca erano arrivate tre vittorie, ma poi hanno fatto seguito due pari di fila. Il primo posto è a 10 punti, probabilmente irraggiungibile. Evidentemente, però, non da parte della società, che vuole provarci ancora.

