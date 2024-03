Scoprire la Calabria: il Treno della Magna Graecia fa tappa a Locri | FOTO

StrettoWeb

Viaggia in Treno e Scopri la Calabria con Il Treno della Magna Graecia, nella giornata di ieri ha fatto tappa nella Città di Locri, nel cuore pulsante del mito e della cultura Magna Graecia, nel cuore delle nostre radici calabresi. In occasione della Domenica al Museo promossa dal Ministero della Cultura, abbiamo infatti lanciato il nuovo itinerario dedicato a Locri e Gerace, con partenze da Catanzaro Lido e fermate intermedie, utilizzando i treni Regionale di Trenitalia della Divisione Business Regionale Calabria di Trenitalia che come sempre si ringrazia per la grande disponibilità e professionalità e, per la prima volta nelle attività turistico ferroviarie organizzate dalla nostra Associazione, anche i servizi Intercity della Divisione Long Haul di Trenitalia.

Per la comitiva in partenza da Reggio Calabria Centrale verso Locri, infatti, sia per il viaggio di andata che di ritorno, è stato programmato l’utilizzo della coppia di treni Intercity 564/567 che quotidianamente collega la città dello Stretto con Taranto e viceversa. Un test perfettamente riuscito, che avvierà molto presto alcuni nuovi itinerari promossi dalla nostra Associazione, che prevederanno proprio l’utilizzo dei Servizi Universali di Trenitalia interessanti il territorio calabrese.

L’itinerario di ieri, e che sicuramente verrà replicato nei prossimi mesi in affiancamento alla Domenica al Museo dedicata a Reggio Calabria, riteniamo sia ad oggi uno tra i più affascinanti proposti dalla nostra Associazione! Con la sempre eccellente guida di Mosè Diretto, le visite hanno abbracciato Palazzo Nieddu del Rio ed il relativo Museo e Biblioteca ospitati all’interno, il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri – DR Musei Calabria, il centro storico di Gerace a bordo del Trenino Turistico a Gerace.

Le visite si sono concluse con la visita alla Basilica Concattedrale ed al Museo Diocesano di Gerace: una vera e propria full immersion nelle due capitali della Locride, accompagnati per i servizi di transfert in autobus, dalla professionalità di PersephoneViaggi. In conclusione, l’Associazione Ferrovie in Calabria ringrazia ancora una volta per l’accoglienza riservataci e lo spirito collaborativo, l’Amministrazione Comunale di Locri, con particolare riferimento agli Assessori al Turismo ed alla Cultura, Ornella Monteleone e Domenica Bumbaca : la giornata di ieri, segna l’avvio di una proficua collaborazione con la città di Locri, relativamente allo sviluppo di un turismo ferroviario di qualità e destagionalizzato.

Prossimo appuntamento con Il Treno della Magna Graecia, domenica 24 marzo, destinazione Bova: l’evento, e tanti altri che nei prossimi giorni saranno online, è consultabile e prenotabile su

www.scoprilacalabriaintreno.it. L’itinerario è disponibile anche per le scolaresche: per info e prenotazioni, basta contattarci all’indirizzo scuole@ferrovieincalabria.it

