Alla scoperta della Processione delle Pupazze di Bova con il Treno della Magna Graecia | FOTO

Bova e la Cultura Grecanica con Il Treno della Magna Graecia: anche oggi un grandissimo successo, con iniziativa andata sold-out in pochi giorni con 50 partecipanti, in visita al bellissimo borgo di Bova in occasione della Processione delle Pupazze, antico rito di origine pagana che annualmente si svolge durante la Domenica delle Palme. E, come sempre, è stata un’occasione per far visita alla storica locomotiva a vapore FS 740 054, dal 1988 monumentata a Bova ed originariamente assegnata al Deposito Locomotive di Castelvetrano.

Abbiamo raccontato la bella storia italiana del gruppo 740, oggi sopravvissuto in ben 41 unità delle 470 costruite, ed in parte ancora attive nel parco di Fondazione FS Italiane. Grazie alla sapiente guida di Carmine Verduci oggi nella veste di Kalabria Experience, inoltre, è stata visitata la bellissima Grotta degli Innamorati e l’affascinante Museo della Lingua Greco-Calabra “Gerhard Rohlfs”.

Presto Viaggia in Treno e Scopri la Calabria in collaborazione con gli amici di Calabria Condivisa tornerà a Bova, in partenza da Catanzaro Lido e Reggio Calabria Centrale, vista la notevole mole di richieste di partecipazione a questo tour, che in questa occasione non è stato possibile accontentare! Tutti i prossimi eventi di Viaggia in Treno e Scopri la Calabria sono online su www.ferroviedellemeraviglie.it

