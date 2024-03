Alla scoperta delle lauree magistrali Unical | DETTAGLI

StrettoWeb

L’Università della Calabria presenta i corsi di laurea magistrale per l’anno accademico 2024/2025. Mercoledì 13 marzo, dalle 10:00 alle 17:30, presso il Centro congressi “Beniamino Andreatta”, gli studenti prossimi al conseguimento della laurea triennale potranno conoscere le opportunità offerte dalla prosecuzione degli studi all’Unical.

Una ricca offerta formativa composta da un totale di 38 corsi laurea magistrale, di cui ben 10 internazionali erogati interamente in lingua inglese e 10 corsi in cui è possibile seguire uno dei due anni all’estero e conseguire, in aggiunta, una seconda laurea magistrale estera.

Negli spazi antistanti l’aula magna saranno allestiti alcuni stand informativi suddivisi per aree disciplinari (Area Formazione Educatori e Insegnanti, Area Ingegneria e Tecnologia, Area Medico-Sanitaria, Area Scienze, Area Socio-Economica, Area Umanistica) in cui si potranno chiedere informazioni su requisiti di accesso, obiettivi formativi, internazionalizzazione e sbocchi occupazionali delle lauree magistrali offerte dall’Unical e attività post-laurea (dottorato, master, insegnamento, esami di Stato, scuole di specializzazione).

Contemporaneamente, al primo piano del Centro congressi, nella sala stampa e nella sala A, si terranno dei seminari di presentazione dei corsi di laurea magistrale, tenuti dai docenti, dai coordinatori e dagli studenti che già frequentano le magistrali dell’Università della Calabria. Di seguito, il programma della giornata:

Area Formazione Educatori e Insegnanti – ore 14:30-17:30 – Sala A Centro congressi Area Ingegneria e Tecnologia – ore 14:30-17:30 – Aula Magna

Area Medico-Sanitaria – ore 10:00-12:50 – Aula Magna

Area Scienze – ore 10:30-12:40 – Sala A Centro congressi

Area Socio-Economica – ore 10:00-13:30 – Sala stampa Centro congressi

Area Umanistica – ore 14:30-17:30 – Sala stampa Centro congressi

È possibile consultare il programma dettagliato dell’evento, con gli orari delle presentazioni dedicate ai singoli corsi di laurea, visitando la sezione dedicata.

