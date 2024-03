Scontri Cosenza-Catanzaro, tornano in libertà gli ultrà arrestati

StrettoWeb

Gli ultrà giallorossi arrestati dopo gli scontri successivi al derby Cosenza-Catanzaro tornano in libertà. Il Gip Sara Mazzotta ha confermato le misure cautelari, ma ha rimesso in libertà i destinatari dichiarandosi incompetente per territorio. Due degli indagati dovranno comunque presentarsi obbligatoriamente alla polizia giudiziaria. Oltre all’obbligo di firma, per i due tifosi è stato disposto il divieto di dimora a Cosenza.

Nei tafferugli, svoltisi, in diverse fasi, dopo la gara, erano rimasti feriti 15 appartenenti alle forze dell’ordine. Nella serata di ieri il questore di Cosenza aveva emesso 9 provvedimenti di Daspo per ultras del Cosenza coinvolti nei disordini.

