Scontri e violenze di Cosenza, arrestati 8 ultras del Catanzaro. Feriti 15 poliziotti | DETTAGLI

Sono otto i tifosi del Catanzaro arrestati, in flagranza differita, per gli incidenti di domenica scorsa dopo il derby col Cosenza. Per tutti gli arrestati sono stati disposti i domiciliari. “L’attività d’indagine – si legge in una nota stampa della Questura di Cosenza – ha consentito di delineare la gravità indiziaria dei reati contestati alle persone coinvolte negli incidenti. Si è in attesa adesso della convalida da parte del Gip di Catanzaro. All’indagine penale seguirà quella amministrativa nei confronti di coloro i quali si sono resi responsabili di condotte antigiuridiche relative al contesto sportivo in cui si sono verificati i fatti“, con l’adozione dei relativi Daspo.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono state fondamentali nelle indagini sui disordini che si sono verificati domenica sera al termine del derby Cosenza-Catanzaro nella città dei Bruzi. La visione delle immagini acquisite dai filmati della Polizia Scientifica e dagli impianti di videosorveglianza, avrebbe consentito di delineare la gravità indiziaria nei confronti di 8 persone appartenenti alla tifoseria del Catanzaro, che adesso devono rispondere dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio, lesione aggravata, danneggiamento, violenza privata, lancio di materiale pirotecnico, porto d’armi o oggetti atti ad offendere in luogo pubblico.

Nel corso dei tafferugli di domenica sono rimasti feriti 15 poliziotti della Questura di Cosenza che erano in servizio e sono intervenuti in difesa dell’ordine pubblico.

La soddisfazione di Occhiuto per gli arresti

“Desidero rivolgere un plauso e un ringraziamento alla Squadra mobile e alla Digos di Cosenza che, in collaborazione con la Questura di Catanzaro, hanno individuato in tempi rapidissimi ed arrestato i responsabili degli scontri di domenica scorsa al termine del derby tra Catanzaro e Cosenza“. Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, già sindaco di Cosenza e fratello del Governatore regionale Roberto. “La professionalità delle nostre forze dell’ordine – aggiunge Occhiuto – è un orgoglio per il Paese. E ci auguriamo che questo tempestivo intervento possa avere anche una funzione di deterrenza rispetto ai troppi teppisti che fingono di essere tifosi ma usano il calcio come pretesto per dar sfogo alla loro violenza“.

