Sardegna, Todde contro Solinas: “continua a fare nomine di ogni tipo”

StrettoWeb

“Non appena saremo ufficialmente operativi, mi auguro in tempi brevi, controlleremo tutto ciò che è stato fatto all’oscuro dei cittadini e sulla pelle dei sardi”. Così Alessandra Todde, presidente in pectore della Regione Sardegna, in attesa di proclamazione ufficiale, in merito alle delibere approvate dalla giunta uscente di Christian Solinas a pochi giorni dalla fine del suo mandato, alcune con stanziamenti importanti di risorse.

“Sono giorni che denunciamo comportamenti inadeguati da parte delle giunta uscente che, anziché attenersi agli atti di ordinaria amministrazione, continua a fare nomine di ogni tipo”, scrive Todde sui social.

“Tutto chiaramente all’oscuro dei cittadini. È gravissimo che la giunta uscente decida di fare tutto ciò senza che nessuno possa fare nulla. Hanno avuto cinque anni per programmare e investire le risorse che avevano a disposizione, senza fare nulla, e ora si divertono a sistemare gli amici”, conclude Todde.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.