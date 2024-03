Santo Stefano, distribuite ai bambini ed ai residenti le uova di Pasqua

StrettoWeb

A Santo Stefano in Aspromonte l’Amministrazione Comunale e la Consulta Giovanile, grazie alla donazione della Cadi Service di Stefano De Felice, hanno distribuito a tutti i bambini del plesso scolastico ed ai residenti, le uova di Pasqua. Iniziativa che oramai si ripete da 4 anni, nata per alleviare l’isolamento sociale a cui si era costretti al tempo del Covid e che è diventata sempre pii particolarmente gradita dai piccoli concittadini e da tutti gli alunni.

Un modo per scambiarsi gli auguri e dimostrare vicinanza ed affetto in vista della Santa Pasqua a tutti i bambini, persino i neonati, una ulteriore occasione per rinsaldare lo spirito di Comunità che ancora esiste tra le strette viuzze cittadine. A ricevere l’uovo di cioccolato anche le insegnanti dell’istituto comprensivo Gallico-Boccioni-Lazzarino plesso scolastico di Santo Stefano che si dicono grate e contente di farne parte poiché sono davvero rari i comuni dove vi sono così tante attenzioni verso i bambini.

Un gesto, che sottolinea ancora una volta la vicinanza di un comune alla sua popolazione e che mette il benessere dei più piccoli al primo posto, la scuola al centro del villaggio, come emerge dalle numerose iniziative proposte dal primo cittadino Francesco Malara. L’entusiasmo dei bambini e le oltre 100 uova consegnate, confermano la buona riuscita e l’apprezzamento dell’evento da parte di tutti.

