Rosato (Azione): “bene in Abruzzo, Occhiuto ottimo presidente”

StrettoWeb

“Per noi non esiste il campo largo, per noi esistono le candidature di qualità su cui convergiamo. In Calabria governiamo con il centrodestra con Roberto Occhiuto che è un ottimo Presidente della Regione. In Abruzzo abbiamo aderito a una candidatura che io ringrazio, perché il prof. D’Amico è una persona di grande qualità che avrebbe governato bene e sono convinto che farà bene l’opposizione. È un uomo di governo, che ha saputo fare questa campagna elettorale: noi abbiamo aderito sulla sua persona e sul suo programma”. Lo ha detto ieri sera a Tg2 Post il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato.

“Quando si perde – ha continuato – come coalizione non si può mai dire che si è soddisfatti, però possiamo dire che il risultato di Azione è stato ottimo. Eravamo l’unica lista nel panorama del centrosinistra che non si candidava con consiglieri regionali uscenti, e gli addetti ai lavori sanno cosa vuol dire. Abbiamo fatto il 4%, un ottimo risultato, ma soprattutto abbiamo costruito un bel gruppo di classe dirigente che darà una mano all’opposizione ma darà anche una mano per la preparazione del percorso che dobbiamo fare come partito”, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.