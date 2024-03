StrettoWeb

Negli anni di crescita dell’associazione Fierce Woman APS abbiamo sempre puntato ad eventi che mettessero in luce il ruolo e le sfide affrontate dalle donne in tutte le fasi della vita. Quest’anno, in occasione della festa della donna, vogliamo concentrarci sulle donne di seconda giovinezza. L’idea è nata da Paola Redi, Vicepresidente dell’associazione, che ha voluto dare un’attenzione speciale a queste signore, spesso trascurate ma che meritano di essere coccolate e apprezzate in modo significativo durante questa fase della vita. E così è nato “RISOLLEVIAMO L’UMORE” socializzazione, connessione e sollevamento emotivo, un evento dedicato a combattere la solitudine delle persone anziane e sensibilizzare sull’inclusione sociale e sull’importanza della prevenzione per un invecchiamento sano e dignitoso.

L’evento si svolgerà presso NEUROLAB di Maria Grazia Rechichi, un ambulatorio di psicogeriatria privato che si impegna nella riabilitazione cognitiva per ritardare l’invecchiamento cerebrale. NEUROLAB, guidato da Maria Grazia Rechichi, una Fierce Woman anche lei, apre spesso le porte per appuntamenti solidali e siamo felici di collaborare con loro per questa importante iniziativa.

Vi aspettiamo venerdì pomeriggio, 8 Marzo, alle 15.30 presso i laboratori di NEUROLAB (Via Riveria 52 Villa San Giovanni), insieme alle vostre mamme, zie o nonne, per trascorrere un pomeriggio speciale dedicato alla gioia, all’inclusione e alla prevenzione.

Partners dell’evento includono i simpaticissimi Benvenuto Marra & Pasquale Caprì, anche loro Fierce Men, la bravissima Tiziana Suraci in duo, e il nostro amico e fedelissimo partner Alfredo Muscatello.

Per ulteriori informazioni e conferme di partecipazione, vi preghiamo di scrivere in direct sulle pagine Fierce Woman e NEUROLAB sui social facebook e Instagram.

