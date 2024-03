Regionali Sardegna: concluso lo scrutinio, la situazione

StrettoWeb

Concluso lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede delle regionali di domenica 25 febbraio in Sardegna. In base ai dati ufficiosi il divario tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu si sarebbe ridotto a circa 1.600 voti. Intanto, il Centro/Destra attende l’ufficialità per valutare il da farsi ed eventuali ricorsi al Tar.

A conclusione dell’iter, l’ufficio centrale elettorale presso la Corte d’Appello dovrà stilare il verbale definitivo e proclamare i 58 consiglieri, più il presidente e il secondo classificato. Secondo quanto si è appreso, la proclamazione non avverrà prima di una settimana.

