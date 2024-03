CLAMOROSO sulle Regionali Sardegna: continua lo spoglio, si riduce il vantaggio di Todde. Vittoria in bilico

StrettoWeb

Dopo ben 18 ore di spoglio e ulteriori 5 giorni ancora lo scrutinio definitivo delle 1.844 sezioni in Sardegna non c’è. Non è stato proclamato il presidente e nemmeno gli eletti in consiglio regionale, insomma una confusione assurda. Le commissioni circoscrizionali stanno esaminando i verbali arrivati dalle sezioni già scrutinate ma in ballo ci sono i 22 seggi mancanti.

Sembrerebbe, dai primi conteggi, che il vantaggio di Alessandra Todde di Pd e M5S sul candidato del centrodestra Paolo Truzzu (Centro/Destra) stia diminuendo: la differenza sarebbe scesa a circa 1.500 voti, rispetto ai 2.615 di lunedì. Potrebbe tornare tutto in bilico? Vedremo nei prossimi giorni.

