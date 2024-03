Regionali Sardegna: tutta la verità, ecco gli ultimi calcoli

StrettoWeb

Lo spoglio ancora in corso in Sardegna sta destando scalpore nell’opinione pubblica. Le commissioni circoscrizionali stanno esaminando i verbali arrivati dalle sezioni già scrutinate ma in ballo ci sono i 22 seggi mancanti. Sembrerebbe che il vantaggio di Alessandra Todde di Pd e M5S sul candidato del centrodestra Paolo Truzzu (Centro/Destra) stia diminuendo.

Gli ultimi calcoli

Secondo la pagina sondaggi Bidimedia, considerando lo scarto di Silius (2 sezioni) pari a +34 voti per Truzzu, la situazione dovrebbe essere questa: Serdiana (2 sez.): Truzzu +384 – Sestu (3 sez.): Todde +14 – Silius (2 sez.): Truzzu +34 – Villasor (1 sez.): Truzzu +29 – Musei (1 sez.): Truzzu +250 – San Gavino Monreale (1 sez.): Todde +19 – Luras (3 sez.): Truzzu +449 – Bonarcado (2 sez.): Truzzu +110 – Provincia Sassari (4 sez., dovrebbero essere tutte a Sassari): Todde +200. Aggiunte queste 19 sezioni, Truzzu recupererebbe 1.023 voti e quindi Todde vincerebbe di 1.592 voti.

