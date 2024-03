Regionali Basilicata, è guerra tra Pd e M5S: “non vogliamo Chiorazzo”. E Renzi mette il vento su Speranza

StrettoWeb

Mentre in Sardegna ed in Abruzzo, il “Campo largo” è riuscito a trovare una quadra, in Basilicata c’è il caos più totale con una mega rissa tra Pd, Conte e Renzi. La direzione dei Dem lucano ha approvato un documento in cui si ribadisce la volontà di sostenere Angelo Chiorazzo, imprenditore del terzo settore, come candidato presidente della coalizione di centrosinistra per le elezioni regionali del prossimo 21 e del 22 aprile. Una direzione complessa con liti interni imponenti. Sul nome di Chiorazzo non convergono tutte le altre forze del “Campo largo”, in primis il M5S, ma anche l’ala del Pd che fa riferimento all’ ex-senatore Salvatore Margiotta.

Renzi: “mai con Speranza”

Nel frattempo Matteo Renzi respinge l’ipotesi di una candidatura di Roberto Speranza, caldeggiata da Giuseppe Conte: “se in Basilicata la sfida è tra il generale Bardi e l’ex ministro Speranza, staremo convinti dalla parte di Bardi. Scegliamo le persone, non le formule politiche”.

