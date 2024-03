Regionali Basilicata, Chiorazzo: “non mi ritiro”

StrettoWeb

“No, no, non mi ritiro. Noi siamo pronti. Resto candidato anche senza i Cinque stelle, che rischiano di diventare i Soru della Basilicata”. Lo ha detto Angelo Chiorazzo, indicato dal Pd lucano e da Basilicata Casa Comune come candidato governatore per le Regionali del 21 e 22 aprile. “Non mi sono mai confrontato con Conte“, ha aggiunto il fondatore della cooperativa Auxilium.

“Sulla mia candidatura, il Pd – ha aggiunto Chiorazzo – è convintissimo, tranne una piccola parte. Ma anche nei Cinque Stelle c’è chi è invece favorevole al mio nome. Mi sostengono anche i Verdi, il Centro democratico e + Europa. E Italia Viva sta nella coalizione solo se ci siamo noi”.

