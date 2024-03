Regionali Abruzzo, Scajola: “vittoria Todde e Marsilio segno che l’elettorato privilegia le persone”

StrettoWeb

“Ormai sempre di più l’opinione pubblica crede poco nei partiti mentre pone fiducia nelle persone. Anche il caso della Todde si inserisce in questa considerazione dell’importanza delle persone più che delle sigle. I sardi ritenevano più competente e in qualche modo più vicina la candidata del centro sinistra piuttosto che il sindaco Truzzu che anche nel suo territorio non aveva molto appeal“. Lo ha dichiarato il Sindaco di Imperia Claudio Scajola intervistato da Klaus Davi per il suo web talk YouTube “KlausCondicio”.

“Tutto questo nasce da un peccato originale: una legge elettorale che non fa scegliere più i rappresentanti del popolo dalla gente ma dalle indicazioni dei capi dei partiti. Questo vale anche per Marco Marsilio la cui lista ha ottenuto un risultato notevole e che ha trionfato alle elezioni in Abruzzo”, conclude Scajola.

