Reggio Calabria, sversamento liquami fognari: “situazione pericolosa”

Continua il lavoro di controllo e salvaguardia e tutela dell’ambiente da parte dei volontari delle Guardie Ambientali d’Italia odv sez. Reggio Calabria, che questa mattina, a seguito di una segnalazione, hanno effettuato un sopralluogo in via sbarre inferiore gruppo a valle al civico 4 costatando la presenza di uno sversamento di liquami maleodoranti di natura fognaria.

I volontari delle Guardie Ambientali d’Italia odv sez. Reggio Calabria, hanno redatto un verbale in cui chiedono l’intervento immediato e risolutivo da parte degli organi competenti, come scrivono in una nota stampa.

Dal sopralluogo effettuato con rilievi fotografici, si evince infatti, che lo sversamento sta creando non pochi problemi alla popolazione residente e non, anche perché, proprio di fronte al civico 4, è presente una fermata dell’ATAM.

Proprio quella è una zona ad alta densità di popolazione, popolata da bambini e da anziani ultracentenari, e non è assolutamente consentito che nel terzo millennio ancora persistano situazioni pericolose per tutta la cittadinanza, precisano le Guardie Ambientali nella nota.

Lo sversamento ha creato molto sicuramente delle micro voragini, un dissesto statico, del quale al momento non è possibile quantificare il danno, in quanto anche gli alberi presenti hanno radicato sotto il manto stradale. Si auspica dunque in una immediata risoluzione del problema.

