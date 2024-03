Reggio Calabria, Ripepi incontra i cittadini di Condera/Sant’Antonio: “non ne possiamo più, Falcomatà vada a casa”

StrettoWeb

Massimo Ripepi, candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio, inizia il suo tour tra i quartieri di Reggio Calabria, per incontrare i cittadini e far notare all’amministrazione comunale le inefficienze ed i problemi delle varie realtà. Una combattiva signora di Condera/Sant’Antonio fa notare: “qui siamo completamente abbandonati tra perdite di acqua, un muro che sta crollando e che è molto pericoloso e spazzatura, non ne possiamo più”.

Un altro cittadino va giù duro: “questa amministrazione non vale nulla, Falcomatà vada a casa. Serve una svolta chiara, altrimenti non cambierà nulla”. Il consigliere comunale è sicuro di poter rivoluzionare la città: “solo con noi Reggio si può risollevare, siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità, noi non abbandoniamo i cittadini”, sottolinea Ripepi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.