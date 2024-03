Reggio Calabria: pericolo per i bambini alla Villetta di Santa Caterina | FOTO

StrettoWeb

Un pericoloso faretto con una grossa base in cemento molto sporgente è presente alla villetta di Santa Caterina nella zona nord di Reggio Calabria. Il faretto è esattamente al centro in un parco dove ogni pomeriggio tanti bimbi giocano e corrono all’impazzata in una delle poche aree ludiche presenti in città.

