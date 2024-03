Reggio Calabria, l’Ordine degli Architetti esprime cordoglio per la morte di Natale Cutrupi

StrettoWeb

“Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Reggio Calabria ed il Consiglio tutto, esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del Caro Collega, Natale Cutrupi. Noto anche alla società civile, l’arch. Cutrupi si è distinto per le sue doti e capacità non solo professionali, ma anche umane e intellettuali”. Lo afferma in una nota l’Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti conservatori della Provincia di Reggio Calabria.

“Uomo con spiccato senso delle istituzioni, coscienza civica e senso di

responsabilità verso le componenti vitali della società ha ricevuto, in vita, numerose benemerenze sia in campo professionale che civico. Custodiamo con affetto il suo ricordo”.

