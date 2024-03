Reggio Calabria, maxi blitz della Finanza al rione Pescatori: i Baschi Verdi irrompono in un’abitazione | FOTO LIVE

StrettoWeb

Sono in corso in questi minuti controlli della Guardia di Finanza a Reggio Calabria e precisamente nella zona di Via Loreto angolo via Galileo. Al rione Pescatori è in corso un vero e proprio blitz dei Baschi Verdi che sta suscitando l’interesse di residenti e curiosi, precipitati in strada per osservare le attività dei finanzieri.

I controlli stanno interessando un edificio presente in zona. In base alle prime frammentarie informazioni, sembrerebbe che la Finanza abbia sequestrato due motorini che si trovavano dentro un’abitazione. Sul posto, insieme alla Guardia di Finanza, è presente anche il soccorso ACI con un carroattrezzi per il trasporto dei mezzi a due ruote.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.