Reggio Calabria, l’Isola Ecologica chiude momentaneamente | DETTAGLI

“Si comunica all’utenza che, al fine di consentire il passaggio di gestione tra l’operatore uscente (Teknoservice) e quello subentrante (Ecologia Oggi), il centro comunale di raccolta di Condera (Isola Ecologica) resterà chiuso dall’8 al 17 marzo 2024“. E’ quanto informa Teknoservice in una nota. Una settimana momentanea di chiusura per quanto riguarda l’Isola Ecologica a nord della città, per via del passaggio dalla vecchia alla nuova società.

“A tal proposito – si legge ancora – al fine di ridurre al minimo gli eventuali disagi all’utenza, si fa presente che, durante tale periodo, il servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sarà potenziato e sarà raggiungibile tramite il numero 3425188852. Si comunica altresì che, esclusivamente per le esigenze di smaltimento di RAEE, sarà possibile conferire gli stessi anche direttamente presso l’Isola Ecologica gestita dalla Cooperativa Sociale Rom 1995 Onlus”.

