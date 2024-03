Reggio Calabria: incidente stradale a Sbarre sotto la pioggia

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sotto la pioggia a Sbarre, nella zona sud di Reggio Calabria. Il sinistro è stato precisamente all’incrocio tra via Sbarre Centrali e via Calveri. Lo scontro è stato tra due auto ma per fortuna non si registrano feriti bensì solo disagi alla viabilità che ha subito parecchi rallentamenti.

