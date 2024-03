Reggio Calabria, giro in bicicletta e poi…fermata da Gelateria Cesare | FOTO

StrettoWeb

Giro in bicicletta a Reggio Calabria della storica associazione Aspromontebike Bellavista Park Hotel per il giro di inaugurazione e presentazione della nuova divisa. Momento di grande entusiasmo nella sosta presso la Gelateria Cesare, accolti dal titolare Davide e da suo figlio Cesare, con tanto di foto ricordo fra tutti i presenti.

L’associazione, ogni primo sabato del mese, organizza delle escursioni di gruppo, aperte a tutti i ciclisti. Un modo divertente per conoscere nuovi posti, per mettersi in viaggio oltre che per creare nuove amicizie. La possibilità di muoversi verso posti nuovi, e magari in gruppo, è un modo interessante per scoprire mete imperdibili alla riscoperta del nostro territorio.

L’obiettivo è quello di modificare la routine di sempre, creando nuove situazioni dove conoscere e scoprire sono gli ingredienti principali, in particolare dopo una settimana dedicata al lavoro. Per partecipare alle escursioni di gruppo basta rivolgersi all’associazione attraverso i canali social. Appuntamento, quindi, il 6 aprile.

