Reggio Calabria, folle inseguimento a ROM che investono la Polizia: “tutelare con urgenza le forze dell’ordine”

“Lasciano basiti, sconvolti ed impauriti le immagini dello spaventoso incidente stradale occorso la notte appena trascorsa che ha visto un auto condotta da un ROM non fermarsi ad un posto di blocco e dopo un folle corsa per le vie della città schiantarsi contro un’altra autovettura della Polizia di Stato che tentava di bloccarla posizionandosi di traverso sulla carreggiata”. Lo afferma in una nota Forza Reggio Odv-Ets.

“Solo il caso ha voluto che nessuno sia rimasto ferito o addirittura abbia riportato lesioni serie. Forza Reggio esprime solidarietà alle Forze dell’ordine che quotidianamente operano, con serietà e diligenza, in situazioni di “minorata difesa” per mantenere l’ordine. Alla politica nazionale si richiedono interventi seri a tutela delle Forze dell’ordine che vadano a scardinare i diktat che da oltre 50 anni hanno sistematicamente depotenziato le Forze Armate e di Polizia lasciandoli operare in situazioni di assoluta emergenza”.

Reggio Calabria, le immagini delle auto distrutte dopo il folle inseguimento della notte

Reggio Calabria, le immagini dell'auto dei Rom che ha speronato la Polizia

