Reggio Calabria: enorme scavo a Sbarre da 3 mesi con liquami maleodoranti, pericolo per la salute

Situazione incresciosa in via Michele Barbaro all’incrocio con via Sbarre inferiori a Reggio Calabria dove un scavo di enormi dimensioni, effettuato per problemi alla rete fognaria circa tre mesi fa, risulta ancora aperto. Lo scavo è ancora in bella vista con liquami maleodoranti che creano anche un grave pericolo igienico sanitario e della pubblica incolumità.

